Sinner 'timing cambi non dei migliori, ma non influirà su di me'

"Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo adatto. Di sicuro ci sono delle possibilità, capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione". Così Jannik Sinner in conferenza stampa a Wimbledon parlando della separazione da Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista entrati nel team meno di un anno, alla vigilia dello slam sull'erba. "Al momento non cerco nulla. Qui a Londra ho ben altro a cui pensare" ha aggiunto, spiegando cosa però ritiene fondamentale quando si lavora in gruppo. "Innanzitutto voglio che ci sia un rapporto di fiducia sia con me che con il resto del team - le parole di Sinner -. Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme. Ma ora non ci voglio pensare, devo affrontare un torneo importante. A volte le cose succedono. Il timing non è il migliore, ma avendo lavorato tanto questo non dovrebbe influire tanto in questo torneo, che è speciale per me. Sono pronto per giocare, mi sto allenando bene. Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensare a questo".