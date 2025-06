Via libera Commissione Ue a Liberty Media per acquisire MotoGp

La Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Dorna Sports, che detiene i diritti della MotoGp, da parte di Liberty Media, proprietaria della Formula 1. "Liberty Media Corporation ha ricevuto l'approvazione incondizionata dalla Commissione Ue per completare l'acquisizione di Dorna Sports, proprietaria dei diritti di MotoGP", hanno reso note le parti in un comunicato stampa, specificando che l'operazione sarà completata entro il 3 luglio prossimo e che riflette un valore d'impresa per Dorna di 4,3 miliardi di euro e un valore patrimoniale netto di 3,7 miliardi.

La Commissione lo scorso dicembre aveva sospeso il via libera all'acquisizione, decidendo di avviare "un'indagine approfondita" per valutare, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, se fosse ammissibile il matrimonio tra il colosso Usa dell'intrattenimento che possiede il Formula One Group 1 e Dorna Sports, la società spagnola che ha l'esclusiva dei diritti commerciali della MotoGp. Secondo l'accordo, Liberty acquisirà l'84% di Dorna, mentre il management della MotoGP manterrà il 16% delle quote e il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, continuerà a guidare il campionato.

"Siamo entusiasti di dare ufficialmente inizio alla partnership di Liberty con Carmelo Ezpeleta e il suo team - ha dichiarato il presidente e Ceo di Liberty Media, Derek Chang -. La MotoGP è un asset sportivo premium di grande attrattiva, con corse incredibili, una fanbase appassionata e un solido profilo di flusso di cassa. Crediamo che lo sport e il marchio abbiano un potenziale di crescita significativo".