Biancorossi raggiunti a tempo scaduto dal Seravezza. Terranuova, vittoria buttata. Non basta il gol di Iaiunese

TERRANUOVA TRAIANA 1 SERAVEZZA POZZI 1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Cappelli (8’ s.t. Senzamici), Saitta, Bega, Tassi (34’ s.t. Zhupa); Privitera (36’ s.t. Sacconi), Degl’Innocenti; Marini, Mannella, Massai (11’ s.t. Lischi); Iaiunese (28’ s.t. Cardo). A disposizione: Morandi, Grieco, Petrioli, Dini. All. Becattini

SERAVEZZA POZZI (3-4-2-1): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly (24’ s.t. Lepri); Mosti (11’ s.t. Bellini), Bedini (43’ s.t. Accorsini), Greco, Paolieri (33’ s.t. Cesari); Bocci (24’ s.t. Sava), Stabile; Benedetti. A disposizione: Borghini, Turini, Raineri, Sforzi. All. Brando

Arbitro: Rago di Moliterno

Reti: 3’ s.t. Iaiunese, 49’ s.t. Lepri

Note: ammoniti Cappelli, Mosti, Massai, Greco, Degl’Innocenti, Privitera.

TERRANUOVA – Grande rammarico per il Terranuova Traiana, che si fa raggiungere in pieno recupero dal Seravezza dopo aver dominato. Al Matteini è stata accarezzata l’impresa, ma i tifosi si sono dovuti accontentare dell’1-1. Becattini conferma gli 11 titolari delle ultime giornate, Brando ritrova invece bomber Benedetti. Dopo un quarto d’ora si fanno vedere i locali, con Degl’Innocenti che mette in moto Marini sulla corsia di destra, il numero 23 prova la sventagliata, ma Lagomarsini controlla di seconda. Alla mezz’ora si infiamma il Terranuova: Bega tenta il lancio lungo, Iaiunese aggancia e si trova a tu per tu con il portiere versiliese che respinge miracolosamente. Poi Lagomarsini commette una leggerezza lasciando la porta sguarnita. Ne approfitta così la punta ex Figline, che scaglia un bolide sul secondo palo: i supporter di casa si mangiano le mani. Alla ripresa un retropassaggio sbagliato di Menghi viene raccolto da Iaiunese che trafigge il portiere. L’unica palla pericolosa è il tiro al volo di Benedetti, che impegna Timperanza con i pugni. A un minuto dalla fine Lepri ci mette lo zampino e pareggia quando il Terranuova aveva già assaporato la vittoria.

Francesco Tozzi