Boxe - Under 19 e Under 22. Mencaroni e Rossetti Busa azzurri. Convocati per due selezioni

Maglie azzurre da indossare per la Pugilistica Lucchese. Due giovani molto promettenti convocati dalle rispettive nazionali. Si tratta di Sasha Mencaroni e di Miria Rossetti Busa, entrambi con alle spalle diverse esperienze in azzurro. Sono, infatti, stati chiamati a giocarsi le proprie carte per conquistarsi un posto in squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.

Partenza oggi, giovedì 13 marzo, verso Caserta, per la Rossetti Busa che parteciperà ad una settimana di allenamenti, dal 14 al 21 marzo, con la squadra della Nazionale femminile Under 22. Una convocazione inaspettata, ma che dimostra come la pugile lucchese sia una delle prime scelte a livello italiano nella categoria 48 kg, a maggior ragione tra le élite più giovani. Sarà, dunque, un compito complicato, ma certamente non impossibile per questa atleta dall’enorme potenziale, impressionare i tecnici della Nazionale per ottenere il ruolo da titolare della sua categoria.

Proprio negli ultimi giorni degli impegni della sua compagna di squadra partirà, invece, Sasha Mencaroni, accompagnato dal maestro Giulio Monselesan, verso Caivano (Napoli). Lì, nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 marzo, si terrà, infatti, il Torneo Nazionale Under 19 ("Youth") "Maglia azzurra Mimmo Brillantino". I quattro migliori pugili di ogni categoria di peso si troveranno, quindi, in questi giorni per scontrarsi in un torneo ad eliminazione diretta con in palio un posto nella Nazionale Under 19.

Mencaroni dovrà vedersela con gli altri "Youth" 55 kg più forti d’Italia per confermare ancora una volta ai tecnici azzurri di essere l’atleta su cui puntare per le prossime competizioni internazionali. La Pugilistica Lucchese si conferma, dunque, fucina di talenti.