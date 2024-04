Brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi, anche Roglic finisce a terra. Fratture per Vingegaard ed Evenepoel

Continua l’ecatombe di big nel ciclismo: una settimana dopo il volo costato fratture varie a Van Aert, una drammatica caduta in discesa al giro dei Paesi Baschi spedisce all’ospedale il suo compagno Jonas Vingegaard, vincitore degli ultimi due Tour, e l’ex iridato Remco Evenepoel, coinvolgendo pure Primoz Roglic, ultimo re del Giro, finito rovinosamente in terra anche il giorno prima. A uscirne peggio di tutti è proprio Vingegaard: il danese viene caricato con la maschera di ossigeno sull’ambulanza, cosciente e in grado di rispondere alle domande dei soccorritori. La diagnosi parla di clavicola e alcune costole rotte e di un ricovero precauzionale. Non sta meglio Evenepoel: clavicola e scapola destre fratturate, sarà operato oggi in Belgio. Quanto a Roglic, cadere sulle contusioni non lo aiuta, anche se lo sloveno, lasciando il luogo dell’incidente in ammiraglia, mostra il pollice alle telecamere dicendo "ho avuto giorni migliori". E’ una curva in discesa a provocare il patatrac a 35 chilometri dal traguardo della quarta tappa: a finire fuori strada è una dozzina di corridori, tutti nelle posizioni di testa. A bordo strada ci sono massi e un canale in cemento per il deflusso delle acque piovane: è lì che finiscono Roglic, il suo ex compagno Vingegaard, oltre a Vine (frattura di quattro vertebre) e Tesfazion. La corsa, neutralizzata per consentire alle ambulanze di caricare i feriti, viene poi incredibilmente fatta riprendere per i sei atleti in fuga al momento dell’incidente. A Tenerife invece Lennart Kamna, tedesco della Bora, è in terapia intensiva dopo esser stato investito in allenamento da un’auto: è sveglio e reattivo, in condizioni stabili.

Angelo Costa