F1 Gp Jeddah 2025: i pronostici e le strategie di gara

Jeddah (Arabia Saudita), 20 aprile 2025 - La domenica di Pasqua degli appassionati di motori sarà all'insegna del Gran Premio di Jeddah di Formula 1. Questo pomeriggio alle ore 19 i semafori si spegneranno per dare il via al quinto appuntamento del mondiale, che vedrà Max Verstappen scattare dalla pole position. Il campione del mondo in carica ha compiuto un mezzo miracolo nel piazzarsi davanti alle McLaren, specialmente davanti a quella di Oscar Piastri, che partirà al fianco dell'olandese in prima fila. Lando Norris ha compiuto una frittata andando a muro e scatterà solamente decimo, una posizione per lui scomoda ma che potrebbe garantire un certo indice di spettacolarità alla corsa fin dalla sua vigilia.

L'esito delle qualifiche

Super Max è tornato. Dopo un week-end anonimo in Bahrain, dove Verstappen aveva potuto poco di fronte all'impotenza della sua RB21 tra le dune del deserto del Sakhir, il quattro volte iridato ci ha messo lo zampino per conquistare la sua pole position numero 42 in carriera. Oscar Piastri scatterà in prima fila assieme a lui, mentre alle loro spalle ci saranno George Russell e Charles Leclerc. I quattro piloti finora più efficaci e costanti saranno dunque raggruppati, per quella che potrebbe essere una partenza da fuochi d'artificio tra le curve del cittadino saudita. Hanno riscontrato più difficoltà Lewis Hamilton e, soprattutto, Lando Norris: il sette volte campione del mondo non trova la quadra con la sua SF-25 e partirà in P7, mentre l'inglese con la MCL39 ha commesso un errore in qualifica che lo costringerà a scattare dalla decima casella. Per completare la top ten ci sono Antonelli quinto, Sainz sesto, Tsunoda ottavo e Gasly nono.

Il pronostico della gara

Tutte le aspettative della vigilia si sono frantumate contro la dura realtà. Si pensava che McLaren potesse non essere così dominante su un tracciato come quello di Jeddah, privo di curve lente e ricco, al contrario, di tratti dove la velocità di punta la fa da padrone. Così per ora non è stato, dato che il passo gara evidenziato dalle MCL39 è apparso nettamente superiore a quello della concorrenza. Solo il botto di Lando Norris al sabato mette un po' di pepe ad una domenica che, molto probabilmente, diventerà una giornata di rimonta proprio per il britannico. Max Verstappen scatta sì dalla pole position, ma difficilmente potrà arginare Oscar Piastri, il quale dovrà fare tutto bene al via per spianarsi la strada verso la vittoria. Leclerc si troverà a giocarsi il primo eventuale podio stagionale delle Ferrari contro il solito George Russell. Le Mercedes vanno forte qui in Arabia e il monegasco dovrà guardarsi anche alle spalle, dove il giovane italiano Kimi Antonelli proverà a mettergli pressione. Attenzione poi a Lewis Hamilton, che è chiamato ad una reazione dopo queste prime gare trascorse all'ombra del compagno di squadra, se si fa eccezione del successo da lui ottenuto nella Sprint Race in Cina.

Le strategie di gara

Le strategie di gara non dovrebbero essere particolarmente audaci, al contrario di quanto visto in Bahrain. Tutti dovrebbero virare sulla sosta singola, montando le medie allo start e le dure prima della metà della corsa. Restano varie altre possibilità sullo sfondo, specialmente in una pista soggetta all'uscita della Safety Car. Quasi tutti hanno tenuto da parte due set di gomme dure nuove proprio per questa eventualità, mentre il set di soft potrebbe essere utilizzato nel finale di gara, proprio in caso di neutralizzazione di essa nelle battute conclusive. Coloro che dovranno provare a recuperare posizioni potrebbero tentare una strada alternativa: montare subito la hard, per andare così più lunghi nel primo stint e sperare in qualche colpo di scena strada facendo.