Ferrari SF25 in difficoltà a Gedda: Leclerc lotta, ma Verstappen domina

Buona Pasqua ai miei quattro lettori ferraristi. Ma dubito che la Rossa sia attesa da una domenica di Resurrezione. Anche sul velocissimo tracciato di Gedda la SF25 ha ribadito tutti i suoi limiti. Leclerc ce l’ha messa tutta, però in questo momento la vettura del Cavallino è più lenta degli altri tre top team. C’è poco da girarci attorno: la monoposto uscita da Maranello è un cubo di Rubik. Oppure, se preferite, la coperta è troppo corta. E i miracoli non li fa più nessuno, eh.

Lewis giù. A complicare la situazione provvede il disagio evidente di Hamilton. Leclerc ha fatto il quarto tempo, Hamilton il settimo. Il Baronetto ha rimediato quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Troppo. Vasseur, giustamente dal suo punto di vista, difende il pluriridato: "Non ha ancora piena confidenza con la macchina e questo spiega la sua situazione. Ma già altre volte Lewis è stato competitivo in gara. Quello che non va bene, anche guardando il risultato di Leclerc, è il distacco nei confronti di chi sta davanti". E sempre lì torniamo: ai limiti dell’auto. Nata male e cresciuta peggio.

Super Max. Dopo di che, ancora non ho segnalato l’ennesimo capolavoro di Verstappen. Che è andato a prendersi una pole clamorosa, contro tutto e contro tutti. Non sbagliano i sauditi a pensare di coprirlo di petrodollari pur di portarlo in Aston Martin: l’olandese è l’ultimo Fenomeno.

Favorito. Credo però che il candidato numero uno al successo domenicale sia Oscar Piastri. Sul passo gara la McLaren dovrebbe avere qualcosa in più. Vero che sorpassare un tipaccio come Max non è mai semplice…

Blando. Chi invece continua a complicarsi la vita è Lando Norris, soprannominato…Blando per la fragilità emotiva che nemmeno più cerca di nascondere. Ieri il presunto capitano della McLaren è andato rovinosamente a sbattere quando la battaglia per la pole entrava nel vivo. Ha detto via radio al suo staff: "Scusate, sono un idiota". Norris scatterà dalla quinta fila.

Kimi ok. È piaciuto molto, una volta di più, il Golden Boy di Bologna. Il futuro maturando Antonelli ha ottenuto un brillante quinto posto, non distante dal capitano Russell, terzo. Il ragazzo d’Emilia oggi potrebbe accarezzare l’idea del podio, il primo in carriera.

In tv. Il Gp dell’Arabia Saudita scatta stasera alle 19. Diretta Sky.