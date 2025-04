Piastri vince il Gp di F1 a Gedda davanti a Verstappen. Piccolo capolavoro di Leclerc, terzo

Gedda, 20 aprile 2025 – Oscar Piastri ha vinto il Gp d'Arabia Saudita, quinta gara del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc, che ha ottenuto il primo podio stagionale per la Scuderia.

Il monegasco ha resistito al ritorno di Lando Norris, che era partito dalla decima posizione e ha preso il quarto posto. Quinto e sesto posto per le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton ha chiuso al settimo posto. Sono andati a punti anche Carlos Sainz e Alexander Albon con la Williams e Isack Hadjar della Racing Bulls.

Oscar Piastri, vincendo il Gp dell'Arabia Saudita, è diventato il nuovo leader del mondiale di Formula 1. Dopo la vittoria una settimana fa in Bahrain, l'australiano ha confermato di essere un serio rivale sia per Lando Norris, sia per Max Verstappen, che è riuscito ancora a tirare fuori il massimo dalla sua Red Bull. "Ora vorrei un divano – ha scherzato il pilota della McLaren – è stata una gara dura e difficile ma sono felice. Ho fatto la differenza in partenza, sono riuscito a entrare in curva 1 (su Verstappen, che poi è stato sanzionato, ndr) e questo mi è bastato. Sono molto contento di tutto il lavoro che abbiamo fatto in partenza e anche in gara, specie dopo il pit stop, tutte le cose erano giuste, anche se Max mi è rimasto fin troppo vicino”.

"È stata una grande gara, e sono molto contento, penso che oggi abbiamo ottenuto il massimo possibile. Dobbiamo continuare a spingere per arrivare ancora più avanti”, ha detto Charles Leclerc commentando il terzo posto nel Gp d'Arabia Saudita. “Purtroppo in qualifica non riusciamo a tirare fuori tutto come ci viene in gara - ha continuato il pilota della Ferrari - dobbiamo quindi lavorare per portare la macchina più vicina ai migliori e spero accada molto presto. Oggi non potevano fare di più e davvero non pensavo di arrivare sul podio”, ha concluso Leclerc.