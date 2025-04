F1, colpo di scena in Arabia Saudita: Norris contro il muro. Verstappen pole. La griglia

Gedda, 19 aprile 2025 – Colpo di scena a Gedda: la McLaren di Lando Norris finisce contro il muro durante le qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita. Il leader della classifica partirà quindi dalla 10esima posizione nella gara di domani. Chance di salire in vetta per il Oscar Piastri che è a solo tre punti di distanza dal compagno di squadra. Sua la prima fila ma non la pole che è va a Max Verstappen. In seconda fila partiranno George Russell, con la Mercedes, e Charles Leclerc con la Ferrari. Quinto tempo per Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, settimo per il ferrarista Lewis Hamilton.

Q2

Lando Norris fa segnare il miglior crono in 1'27"481 nel Q2. Alle spalle del pilota della McLaren si piazzano Max Verstappen su Red Bull (+0"048) e l'altra Papaya di Oscar Piastri (+0"064). Ottimo quinto tempo per Andrea Kimi Antonelli, che precede la Ferrari di Charles Leclerc; l'altra Rossa di Lewis Hamilton si salva per un soffio grazie alla decima piazza. Eliminati Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Oliver Bearman (Haas).

Q1

Max Verstappen è il più veloce nel Q1 delle qualifiche. Il pilota della Red Bull fa segnare un tempo di 1'27"778, precedendo le due McLaren di Lando Norris (+0"027) e di Oscar Piastri (+0"123). Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono rispettivamente nona e tredicesima. Eliminati Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas) e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

La griglia di partenza