F1 GP Jeddah: le caratteristiche del circuito, orario e dove vederlo in tv

Jeddah (Arabia Saudita), 17 aprile 2025 - La Formula 1 si appresta a vivere il terzo fine settimana consecutivo di gara, stavolta nel circuito di Jeddah, in Arabia Saudita. Nel giorno di Pasqua il Circus concluderà una tripletta di Gran Premi che ha messo a dura prova i team e i piloti, al termine del quale si potrà avere un quadro migliore su quelle che sono le forze in campo anche in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Reduce da un successo in Bahrain con Oscar Piastri, la McLaren si presenterà da favorita anche qui, nel velocissimo e insidioso tracciato provvisorio saudita. La Mercedes potrebbe essere un'altra contendente per la vittoria, su una pista dal layout intrigante e unico nel suo genere, mentre anche la Ferrari potrebbe dire la sua. Analizziamo il circuito di Jeddah, la sua breve storia e gli orari delle varie sessioni.

Il circuito di Jeddah

La pista di Jeddah è stata introdotta in calendario a partire dal 2021, quando ospitò il penultimo atto di un mondiale combattutissimo fino all'ultimo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Proprio l'olandese di casa Red Bull ha il record di vittorie qui, grazie ai due successi conquistati nel 2022 e nel 2024, mentre il britannico ex Mercedes e ora in Ferrari ha trionfato proprio nella gara d'esordio del tracciato. L'altra vittoria dei quattro appuntamenti totali in Arabia Saudita è di Sergio Perez ed è datata 2023, con il messicano che ha raccolto anche due pole position: una in più sia di Verstappen che di Hamilton, gli altri poleman di Jeddah. Un giro su questa pista è lungo 6.174 metri e si snoda attraverso 27 curve, quasi tutte da percorrere a velocità elevatissime. Il layout di questo serpentone rapidissimo mette sempre in difficoltà i piloti, specialmente i rookie, e ne mette alla prova la tenuta mentale: i muretti sono vicinissimi e le vie di fuga sono rare, motivo per cui ogni errore. anche minimo, può costare carissimo. Un giro si percorre con una media di velocità superiore ai 250 km/h, con i piloti che tengono il pedale del gas a tavoletta per l'80% del tempo. Di conseguenza, questo porta ad applicare un grande stress alle power unit, che sono chiamate a fare gli straordinari nel corso delle 50 tornate totali della domenica. Le squadre dovranno sfruttare, per la prima volta in questo mondiale, un carico aerodinamico medio-basso, che potrebbe svelare dei colpi di scena in quelle che sono le forze in campo.

Ferrari, è la tua pista?

Come anticipato in precedenza, la McLaren comincerà il fine settimana da favorita, come al solito. La monoposto di Woking è la migliore in griglia in termini assoluti, ma qui non potrà sfruttare le sue caratteristiche migliori, ovvero il grande carico aerodinamico e l'ottima percorrenza nelle curve medio-lente. A Jeddah, al contrario, sarà la velocità di punta a farla da padrone, elemento nel quale la MCL39 non eccelle; al contempo, tuttavia, le curve medio-veloci vedranno sicuramente Piastri e Norris far bella figura, seppur non come migliori in assoluto. Sempre sulla carta, infatti, la Mercedes potrebbe accorciare il gap nei confronti della capolista del mondiale, grazie ad una eccellente velocità di punta e un'ottima performance nel medio-veloce. La situazione è simile per Ferrari, anche se comunque potrebbe essere un gradino sotto rispetto alle Frecce d'Argento, non avendo finora mai presentato una SF-25 equilibrata a sufficienza per competere per il podio. L'asfalto molto liscio e levigato andrà a favore del Cavallino Rampante, poiche favorirà un abbassamento dell'assetto utile per far funzionare meglio la Rossa di Maranello. Infine, la Red Bull ha un buon avantreno, molto utile in un tracciato nel quale l'inserimento in curva e i cambi di direzione ad alta velocità sono fondamentali.

Orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita si correrà in questo fine settimana di Pasqua, a partire da venerdì 18 aprile, per concludersi con la gara di domenica 20 aprile. La diretta esclusiva di tutte le sessioni verrà trasmessa dai canali di Sky Sport e in streaming su NowTv, mentre le qualifiche e la gara saranno visibili in chiaro solamente in differita su TV8. Venerdì 18 aprile Prove Libere 1: ore 15:30 Prove Libere 2: ore 19 Sabato 19 aprile Prove Libere 3: ore 15:30 Qualifiche: ore 19 (in differita su TV8 alle ore 21:30) Domenica 20 aprile Gran Premio di Jeddah: ore 19 (in differita su TV8 alle ore 21:30)