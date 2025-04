Formula 1 2025: McLaren domina, Ferrari insegue e nuove sfide per il 2026

Dipenderà forse dal fatto che molti pensano la stagione 2025 sia destinata a trasformarsi in un assolo McLaren, con buona pace delle ambizioni (velleità?…) di rimonta della Ferrari. Del resto, a Gedda Norris e Piastri hanno dominato le prove libere, con Leclerc quarto dietro a Verstappen. Ancora a disagio Lewis Hamilton, molto lontano dal compagno di squadra. Il Baronetto era molto deluso a fine sessione…

E insomma, nei box e dietro i box, anche in Arabia Saudita, si parla soprattutto di…2026. Quando cambieranno i regolamenti. E magari non soltanto i regolamenti, eh.

"Non divorzia". Per dire, ieri a Gedda ha tenuto banco il futuro di Verstappen. Davvero i petrodollari sauditi lo convinceranno a raggiungere Adrian Newey in Aston Martin? Secca la risposta di Chris Horner, il capo di Red Bull: "Sono solo chiacchiere, Max nel 2026 sarà ancora con noi, ora è totalmente concentrato sugli sviluppi della vettura". Mah.

Tutto nuovo. L’anno prossimo la F1 presenterà in pista le nuove power unit. Sempre ibride. Caratterizzate però, per capirci, dall’uso di carburanti sostenibili e da un incremento della potenza elettrica.

Recentemente era circolata l’ipotesi di un ripensamento, con un ritorno a breve a semplici motori aspirati. Ma la cosa non stava in piedi: tutti hanno già investito sulle regole annunciate molto tempo fa. E colossi come Honda, Audi, Ford (che sarà partner per l’elettrico di Red Bull, che per la prima volta si farà la power unit) non entrerebbero in F1 se le norme fossero modificate in extremis.

Recupero. Ci sarà però un correttivo, ancora non ufficializzato ma già illustrato da Stefano Domenicali, il capo italiano di Liberty Media, il colosso americano che governa il business dei Gp. Ha detto Domenicali: "Qualora un team avesse un vantaggio abnorme in termini di prestazioni della power unit, ai concorrenti sarà permesso di intervenire per riequilibrare la situazione". Tradotto: i motori non saranno congelati, per evitare il bis del 2014, quando Mercedes dava un giro a tutti…

In più. Nel 2026 ci sarà una scuderia in più, l’undicesima: l’americana Cadillac, che per un paio di stagioni monterà il propulsore Ferrari. Inoltre Cadillac si appoggerà a Dallara per perfezionare il telaio della monoposto.

In tv. La caccia alla pole di Gedda scatta stasera alle 19. Diretta Sky.