Qualifiche F1 oggi: Leclerc in pole a Montecarlo, Verstappen solo sesto. La griglia di partenza

Montecarlo, 25 maggio 2024 – La Ferrari sogna a Montercalo. Charles Leclerc è in pole position, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all’altra Rossa di Carlos Sainz. Completa la seconda fila Lando Norris, sempre su McLaren.

Solo sesto il campione del mondo e leader del Mondiale Max Verstappen, su Red Bull. In uno dei circuiti più tortuosi della F1 (dove sorpassare è un’impresa) la pole position rappresenta un vantaggio importante in vista del Gran Premio di domani, ottava prova del Mondiale Formula 1.

Qualifiche intense e ricche di emozioni, quelle di oggi. Il pilota di casa mette tutti dietro grazie al miglior crono di 1'10"270. Piastri è distante 154 millesimi dal ferrarista, mentre Sainz è terzo a 0"248. Dopo Norris, quinta piazza per la Mercedes di George Russell, con Verstappen che deve accontentaris della sesta posizione anche a causa di un errore dell'olandese nell'ultimo tentativo valido per la pole, nel quale il tre volte iridato ha urtato il muretto in uscita della curva Santa Devota. Settima e ottava posizione per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda, mentre chiudono la top ten in griglia la Williams di Alexander Albon e l'Alpine di Pierre Gasly. L’altra Red Bull di Sergio Perez, eliminata in Q1, partirà 18esima.

Qualifiche F1: la griglia

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo:

1 Leclerc, 2 Piastri 3 Sainz, 4 Norris 5 Russell, 6 Verstappen 7 Hamilton, 8 Tsunoda 9 Albon, 10 Gasly 11 Ocon, 12 Hulkenberg 13 Ricciardo, 14 Stroll 15 Magnussen, 16 Alonso 17 Sargeant, 18 Perez 19 Bottas, 20 Zhou

Le parole di Leclerc

"La pole position qui dà sempre sensazioni speciali, domani bisognerà assolutamente vincere". Queste le parole di Charles

Leclerc dopo la pole conquistata. "Una bella qualifica, con delle sensazioni sempre molto speciali su questa pista. Sono contento per questo giro, con un livello di entusiasmo molto alto - dice il ferrarista - Tuttavia so che la qualifica non è tutto, per quanto sia importante. Bisogna mettere tutto insieme in gara, al contrario di quanto fatto in passato. Il team è forte e siamo in un'ottima posizione, ho bisogno di una buona partenza e una volta fatto questo spero che anche Sainz possa seguirmi in seconda posizione. Qualsiasi cosa accada dobbiamo assolutamente portare la vittoria a casa".

Piastri

"Leclerc è stato il più veloce di tutti durante il weekend". Lo riconosce Oscar Piastri, rimasto a un paio di decimi dal ferrarista. "Se guardiamo la seconda metà del mio primo giro in Q3 si sarebbe potuta conquistare la pole. Leclerc è stato incredibilmente veloce tutto il weekend e nessuno ha pensato di potersi avvicinare a lui. La prima fila è comunque un buon risultato, servirà un'ottima partenza e poi una strategia con la quale cercheremo di condurre una buona gara".

Sainz

"Sono fiducioso per il passo gara fatto vedere nelle libere, la priorità in gara sarà vincere con Leclerc". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervistato nell'immediato post qualifica. "Un bel miglioramento per me perché nel weekend ho faticato, quindi il terzo posto è un buon progresso nonostante non sia completamente soddisfatto", dice lo spagnolo.

“Leclerc ha fatto un lavoro eccezionale, con una macchina fantastica dalla quale ha tirato fuori il massimo, sono felice per lui - aggiunge Sainz -. Nel passo gara sono apparso abbastanza forte nella giornata di venerdì, ho fiducia che questo accada anche domani, nonostante conti tanto la posizione in griglia al termine di una qualifica non ottimale. L'importante comunque sarà vincere con Leclerc domani".

Le Fp3

Dopo un venerdì da leader nelle prove libere, Ferrari aveva brillato anche nelle Fp3, con l’eroe di casa scatenato a segnare il miglior tempo, lasciando a due decimi il capofila del mondiale Max Verstappen, sotto investigazione per guida eccessivamente lenta pochi secondi prima della fine della sessione

Terzo crono, dopo le ottime performance di ieri, era Lewis Hamilton con la Mercedes a tre decimi. Settimo Carlos Sainz a sei decimi dal compagno di Ferrari.

Le due Rosse hanno confermato le impressioni della prima giornata, in particolare il monegasco che appena si è messo nelle prime posizioni e poi in testa, non è più sceso dalla vetta della classifica. La sessione è andata un po’ a rilento all’inizio, ed è stata anche interrotta dopo un problema di Valtteri Bottas, che ha rotto la sospensione anteriore destra poco prima della Rascasse ed è dovuto tornare a piedi ai box.