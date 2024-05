F1 Gp Montecarlo 2024, libere: Hamilton è il più veloce sulle strade del Principato. Alle 17 FP2 in diretta

Monaco, 24 maggio 2024 - Per le strade di Monaco rombano i motori delle Formula Uno per le prime libere del Gp di Montecarlo. Lewis Hamilton, su Mercedes, è stato il più veloce (1'12"169) in una sessione interrotta per 15 minuti per l'incidente della Kick Sauber di Guanyu Zhou, andata a finire contro un muretto, e che potrebbe aver conseguenze anche per la Ferrari di Charles Leclerc, finita sui detriti. Secondo tempo per Oscar Piastri su McLaren (1'12"198), davanti all'altra Mercedes di George Russell (1'12"295). Quarto Lando Norris sul'altra McLaren, seguito da Charles Leclerc su Ferrari col tempo 1'12"397. Sesto Fernando Alonso con la Aston Martin, settimo Stroll, ottavo Tsunoda e nono Ricciardo. Solo decimo Carlos Sainz sull’altra Rossa. Alle 17 le FP2.

