Gp Montecarlo, la Ferrari di Leclerc sui detriti. I meccanici in tuta rossa al lavoro

Montecarlo, 24 maggio 2024 - A poche ore dalle qualifiche la Ferrari di Charles Leclerc potrebbe aver subito dei danni. Il pilota di casa è finito sui detriti della Kick Sauber di Guanyu Zhou andata a finire contro un muretto. Corsa contro il tempo per per il meccanici di Maranello per capire i danni subiti dal fondo della monoposto numero 16, e decidere se servirà un cambio sostanziale o se basterà cambiare le componenti danneggiate.

La sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo nel venerdì del Gran Premio di Monaco è stata interrotta per circa 15 minuti.