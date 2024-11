FERRARI, A INIZIO ANNO L’ESORDIO IN PISTA CON LA ROSSA DI LECLERC DEL 2022: IL NO DI MERCEDES PER ABU DHABI. Hamilton, la prima da ferrarista sarà a Fiorano

Lewis Hamilton farà il suo debutto sulla Ferrari guidando la Rossa con la quale Charles Leclerc vinse tre Gran Premi nel 2022. Accadrà all’alba del 2025, presumibilmente sulla pista di Fiorano. Ma non andrà ad abitare nell’appartamento che fu del Drake all’interno del circuito.

I tempi. Il sette volte campione del mondo (nella foto) ha definito con Fred Vasseur, il capo del reparto corse del Cavallino, i tempi del suo sbarco a Maranello. Non che a Sir Lewis faccia difetto l’esperienza, ci mancherebbe. Ma prima si adatterà al nuovo ambiente e meglio sarà per tutti!

No Mercedes. Dietro la pianificazione si cela un gustoso aneddoto, che qui vale la pena raccontare. L’attuale stagione di Formula Uno si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Tutte le scuderie si fermeranno nel deserto per affrontare una giornata di test dedicata allo sviluppo delle gomme, martedì 10.

Ebbene, la Ferrari aveva chiesto a Mercedes di permettere ad Hamilton di partecipare ai collaudi “pneumatici” vestito di Rosso, sia pure coprendo i marchi degli sponsor (fino alla fine dell’anno solare Lewis è contrattualmente legato alla azienda di Stoccarda).

Niente da fare. Toto Wolff ha opposto un garbato “niet”, facendo notare che il Baronetto deve onorare impegni “commerciali” proprio negli Emirati per la Freccia d’Argento. A Maranello non se la sono presa, sebbene la cosa non sia passata inosservata. Per ora siamo alle punture di spillo: un divorzio, per quanto educatamente… pilotato, ha sempre i suoi strascichi. Ma Hamilton un po’ ci è rimasto male, dopo oltre dieci anni di fedeltà al brand Mercedes.

Vintage. Curiosità aggiuntiva: i primi chilometri di Lewis da ferrarista saranno a bordo di una macchina vecchia di due anni. Un modello…vintage: così impongono le norme della federazione internazionale, abbonata alle stranezze, per usare un eufemismo.

Dopo. Comunque, dopo l’esordio Hamilton non avrà molte altre occasioni. Con la monoposto del 2025 potrà “allenarsi” solo nei tre giorni di test precampionato, da dividere peraltro con Leclerc. Il resto, il Canpionissimo ormai sulla soglia dei quarant’anni (lì compirà il 7 gennaio) dovrà dimostrarlo in pista.

Par di capire che non veda l’ora. Leclerc avvisato…