Ferrari bella di notte per il titolo. A Las Vegas si punta sul Rosso

Jackpot a Las Vegas? Max Verstappen ci conta, gli basta poco per conquistare il quarto titolo mondiale consecutivo. Ma nel deserto del Nevada anche la Ferrari va a caccia di qualcosa di importante.

Il sogno. La casa di Maranello non vince la Coppa Costruttori dal remoto 2008, epoca del duo Massa-Raikkonen. Stavolta ci provano Leclerc e l’esodato Sainz. La McLaren attualmente ha un vantaggio di 36 punti. Una doppietta ne vale 43. Ci sono ancora tre gare da disputare.

Si può fare? Si può fare. Anche se…

Il circuito. La pista sembra disegnata da un matto in cerca di emozioni. Che non mancheranno. La velocità è estrema: le vetture percorrono un giro toccando una media pari a 240 km/h.

È un tracciato da duri e puri, ecco.

Il freddo. Sulla mitica Strip della Città del Vizio si corre di notte, in un delirio di luci. Qualifiche e Gp vanno in scena a tarda ora. Quando nel deserto fa freddo.

Ora, fin qui la SF24 ha conosciuto più di una difficoltà con temperature basse. La McLaren invece no, o quasi.

Sembra un dettaglio, il meteo. Ma questa F1 è così equilibrata che basta un niente per far saltare il banco.

Vasseur. Comunque il sempre ilare Fred Vasseur ci ha tenuto a far sapere che la Ferrari ha fatto i compiti a casa. Ecco le parole del capo del reparto corse: "Inizia il rush finale di questa stagione intensissima con l’ultima tripletta: tre gare in notturna e in ambiente desertico. Il prossimo Gran Premio ci vedrà in scena a Las Vegas, dove ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte delle quali a novanta gradi. Le insidie tuttavia non mancheranno, a cominciare dalle temperature, che si attendono molto basse la notte: riuscire a mettere le gomme nella giusta finestra di esercizio, sia per la qualifica che per la gara, sarà dunque particolarmente cruciale. Ci aspettiamo un grande spettacolo da questa seconda edizione del Gran Premio per bissare e migliorare quello dell’edizione inaugurale e portare ancora più attenzione sulla Formula 1. Dal canto nostro daremo il massimo per essere tra i protagonisti: l’anno scorso abbiamo lottato per la vittoria e quest’anno sappiamo di avere il potenziale per fare di nuovo bene, a patto di curare al massimo ogni dettaglio. Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai. Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica Costruttori".

Stanotte. E adesso attenzione agli orari. In Italia saranno le 3,30 di stanotte quando scatteranno le libere. Alle 7 di domattina la seconda sessione. Sabato dalle 7 di mattina la caccia alla pole. Domenica alle 7 il Gp. Tutto in diretta Sky.