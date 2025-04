F1 oggi Bahrain 2025: vince Piastri, Leclerc ancora giù dal podio. Ordine d’arrivo e classifiche

Roma, 13 aprile 2025 – Sfuma a sei giri dalla fine il primo podio Ferrari della stagione 2025 di Formula 1. Ci va davvero vicino in Bahrain Charles Leclerc che, scattato in seconda fila con il terzo tempo in qualifica, resta in terza posizione per buona parte del Gran Premio. Ma nel finale la McLaren di Lando Norris ne ha di più e infila senza colpo ferire la Rossa del monegasco, solo quarto alla fine dopo un weekend generoso.

La gara di oggi la vince in scioltezza l’australiano Oscar Piastri, sempre su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell che resiste al ritorno di un indemoniato Norris che dopo aver passato Leclerc puntava alla doppietta per la scuderia britannica. La tenacia di Russell è doppiamente lodevole: ha corso 22 giri con una gomma rossa usata già per altre quattro tornate nelle qualifiche. Un azzardo che ha preferito non correre Leclerc, rifugiatosi nelle hard. Una strategia che non ha pagato come si sperava.

Quinta chiude l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una bella rimonta dalla nona piazza in griglia di partenza e penalizzato dalla safety car. Alle sue spalle Max Verstappen (sesto sulla sua Red Bull) che all’ultimo giro supera la Alpine do Pierre Gasly e rosicchia punti preziosi per la lotta al titolo. Chiudono la top 10 Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Oliver Bearman (Haas). Termina in undicesima posizone la Mercedes di Kimi Antonelli.

In classifica piloti Lando Norris guida con 77 punti, con il compagno di scuderia Piastri che riduce le distanze a quota 74. Esattamente quei tre punti che Norris ha conservato grazie al sorpasso sulla Ferrari. Segue Max Verstappen a 69 punti e George Russell a 63. Quinta posizione per la Ferrari di Leclerc con 32 punti davanti ad Antonelli (30 punti) e Lewis Hamilton (25 punti).

