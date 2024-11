Sprint race f1 Brasile a Norris, doppietta McLaren davanti a Verstappen. Ferrari giù dal podio

Interlagos, 2 novembre 2024 – Lando Norris vince la sprint race del Gran Premio del Brasile di F1. Il pilota britannico concretizza al massimo il gioco di squadra con il compagno di scuderia Oscar Piastri, che, sebbene partito dalla pole position, è generoso nel cedere la posizione per consentirgli di guadagnare un punto in più nella classifica piloti rispetto a Max Verstappen. Un comportamento altruista che, alla fine, gli vale il grazie dello stesso Norris: “Non so se sarei riuscito a superare Piastri senza lo scambio di posizioni, non sono orgoglioso di questa vittoria ma naturalmente abbiamo fatto un gran lavoro di squadra".

Terzo posto per il campione del mondo della Red Bull, che si piazza alle spalle delle due McLaren anche grazie a un sorpasso ai danni della Ferrari di Charles Leclerc, solo quarto alla bandiera a scacchi. L’olandese della Red Bull, però, potrebbe essere penalizzato di 5 secondi per aver infranto il delta in regime di Virtual Safety Car quando ha provato a superare Piastri. In questo caso, Leclerc sarebbe terzo per soli nove decimi. Quinta l'altra Rossa di Carlos Sainz, che non è riuscito a tenere il ritmo dei primi quattro ma ha fatto il suo per mantenere la sua posizione di partenza.

Sesta la Mercedes di George Russell, seguito dall'Alpine di Pierre Gasly e dalla Haas di Oliver Bearman, a chiudere la top eight dei piloti a punti nella sprint race.

La classifica mondiale adesso recita: Verstappen leader con 368 punti, a 45 di vantaggio su Norris e 72 su Leclerc.