F1 Gp del Brasile in diretta, Norris primo nelle libere 1. Ferrari: Leclerc sesto e Sainz settimo. Alle 19.30 le qualifiche Sprint live Dietro al pilota della McLaren i tempi di George Russell e Oliver Bearman su Haas in sostituzione di Magnussen. Male Verstappen solo 15esimo, inoltre domenica in griglia sarà penalizzato di 5 posizioni per il cambio del motore