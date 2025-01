Diploma di assistente maestro. Max Biaggi, curve super anche sulla neve

Max Biaggi abbandona le due ruote per i due sci ed ora è assistente maestro di sci, iscritto alla scuola di Selva di Val Gardena. L’ex pilota lo racconta con orgoglio su Facebook. "Mi sono ritrovato in un’aula o sulle piste di sci, in mezzo ad un mare di giovani ragazzi! Età media 20 anni! Ero decisamente un fuori quota. Mi sono messo in gioco, senza mai tirarmi indietro", racconta. "Nella mia prima lezione vorrei orgogliosamente avere come allievi Inès e Leòn, i miei bambini", conclude Biaggi.