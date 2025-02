Mondiali A schilpario. Matli d’argento nella 20 chilometri

Gabriele Matli si mette al collo l’argento nella 20 km a tecnica classica dei Mondiali juniores e under 23 di Schilpario. Il 19enne ossolano si è arreso per 9“1 solo al norvegese Lars Heggen, vincitore in 51’12“21. Solo negli ultimi chilometri, l’azzurro delle Fiamme Gialle ha dovuto cedere strada allo scandinavo. Quella di Matli è la prima medaglia italiana ai “mondialini“ di Schilpario. Per la squadra azzurra è stata una giornata di grandi soddisfazioni: Davide Negroni 6° davanti a Marco Pinzani, Federico Pozzi 9°. Nella gara femminile, ottimo quinto posto per Beatrice Laurent. Oggi in pista gli under 23 nella prova dei 20 km a tecnica classica.

F.D’E.