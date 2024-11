Sci, slalom Gurgl: favorite e orari tv

Gurgl, 22 novembre 2024 – Mikaela Shiffrin è già in testa alla Coppa del mondo e a Gurgl punta alla vittoria numero 99 della carriera, per avvicinare la tripla cifra che con ogni probabilità arriverà nel corso della stagione 2024/2025. La vittoria di Levi ha posto l’americana in vetta con 145 punti, riscattato l’opaco gigante di Solden, con Katharina Liensberg, a podio in Finladia, seconda con 112, mentre Federica Brignone è terza con 100 ma dopo aver saltato Levi farà altrettanto a Gurgl e rientrerà in gara solo in America. Mikaela può dunque allungare tra i rapid gates austriaci sia nella coppa generale che in quella di specialità, dove è inseguita da Liensberger a meno 20 e Duerr a meno 40. In Austria ci saranno sette azzurre, ma lo slalom è la specialità dove la nazionale è più indietro (vale anche al maschile) e le possibilità di podio sono minime.

Favorite

Si parte da un solo nome, che è ovviamente quello di Mikaela Shiffrin. La campionessa a stelle e strisce ha raggiunto la vittoria numero 98 a Levi e insegue la novantanovesima in Coppa del mondo, in una specialità dove spadroneggia quasi senza rivali, soprattutto con l’assenza di Petra Vlhova. Difficile batterla. Nel primo gruppo di merito, oltre a Mikaela, ci sono Lena Duerr, Anna Swenn Larsson, Michelle Gisin, Katharina Liensberger, Zrinka Ljutic e Sara Hector. Tra queste le più pericolose sono senza dubbio Duerr e Liensberger, ma attenzione ad Anna Swenn Larsson che può sorprendere. Nel secondo sotto gruppo di merita una menzione Camille Rast, che è in crescita, mentre ci si attende un segnale concreto da Wendy Holdener, molto opaca a Levi. Fuori dalle prime quindici potrebbero essere protagoniste Mina Fuerst Holtmann e Katharina Gallhuber. Per l’Italia saranno in gare sette sciatrici: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb.

I pettorali di partenza

1 Mikaela Shiffrin 2 Katharina Liensberger 3 Michelle Gisin 4 Sara Hector 5 Anna Swenn Larsson 6 Zrinka Ljutic 7 Lena Duerr 8 Katharina Truppe 9 Melanie Meillard 10 Camille Rast 11 Paula Moltzan 12 Ali Nullmeyer 13 Katharina Huber 14 Wendy Holdener 15 Leona Popovic I pettorali delle italiane: 20 Peterlini, 31 Rossetti, 38 Sola, 40 Della Mea, 45 Tschurschenthaler, 48 Lorenzi, 64 Collomb

Dove vederlo in tv

Lo slalom femminile si disputa sabato 23 novembre nella località austriaca di Gurgl con prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle 13.30. Prevista la diretta su Eurosport 1, a pagamento, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.