Sci, il SuperG di Kitzbuhel è di Odermatt su Haaser e Rogentin. Casse settimo

Kitzbuhel, 24 gennaio 2025 – Sempre e solo Marco Odermatt. La Coppa del mondo maschile ha un dominatore ed è lo svizzero, che ha aperto il weekend sulla Streif mandando immediatamente un segnale vincendo il supergigante del venerdì (sabato la discesa). Fondamentale la sua tecnica in alto per trionfare e arginare il ritorno nella seconda parte dell’austriaco Haaser, secondo per pochi centesimi, il quale è stato perfetto sulla Hausbergkante e capace di generare alta velocità nel finale. Terzo un altro svizzero, Rogentin, mentre l’Italia piazza Casse in settima posizione e Franzoni in decima. Caduta e infortunio al ginocchio per Pinturault.

Odermatt fenomenale sopra, Haaser sfiora il miracolo

Tracciato difficile, soprattutto all’inizio con una insidiosissima porta verso sinistra al Seidl Alm che crea grattacapi a tanti, ma per fortuna il sole e la buona visibilità forniscono agli sciatori gli strumenti giusti per cavarsela ma qualcuno lì si farà male. Il migliore, manco a dirlo, è Marco Odermatt, che riesce a rimanere in conduzione nonostante le ondulazioni e svolge un compito pressoché perfetto in alto e fino al quarto intermedio, pagando solo in zona Hausbergkante ma il successo matura ugualmente in 1’13”25, con appena 11 centesimi di vantaggio sull’ottimo Raphael Haaser. L’austriaco ne perde 25 solo nel primo settore e va poi a guadagnare in progressione nel finale, ma non a sufficienza per vincere nonostante una ottima Hausbergkante. Bene come sempre la Svizzera che piazza anche Stefan Rogentin in terza piazza a 30 centesimi, mentre il giovane Franjo Von Allmen si presenta in testa dopo tre intermedi, ma spreca tutto tra il Lerchenschuss e l’Hausbergkante, dovendosi accontentare della quarta posizione a 45 centesimi. Un po’ di rammarico anche per Mattia Casse, ottimo per tre intermedi ma dopo il Lerchenschuss è impreciso e si presenta più lento all’Hausbergkante, nel quarto intermedio paga 55 centesimi, così nel finale recupera ma non abbastanza per il podio e chiude settimo a 67 centesimi, di poco dietro a Smiseth Sejersted sesto e sceso col 30 e al sempre concreto Cameron Alexander in quinta piazza. Esce invece Dominik Paris proprio in quella difficile curva a sinistra in zona Seild Alm, mentre Giovanni Franzoni porta a termine una buona gara con il decimo posto a 76 centesimi, ma prendendosi la soddisfazione di arrivare in vantaggio su Odermatt al secondo intermedio. Peccato per qualche imprecisione tra Lerchenschuss e traversa. Una brutta notizia arriva invece per i francesi. Si registra infatti l’infortunio di Alexis Pinturault, che ha visto cedere il ginocchio ed è stato portato via in toboga, stessa sorte per Loriot. Con questi risultati, Odermatt va in fuga nella coppa di specialità con 341 punti, davanti a Vincent Kriechmayr, oggi assente per via della caduta di Wengen, con 322, poi Moeller con 220 assieme a Rogentin, mentre Casse è quinto a 219.

Classifica super g Kitzbuhel

1 Odermatt 1’13”25 2 Haaser +0.11 3 Rogentin +0.30 4 Von Allmen +0.45 5 Alexander +0.60 6 Sejersted +0.66 7 Casse +0.67 8 Crawford +0.69 9 Murisier +0.72 10 Franzoni +0.76