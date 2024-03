Miami Open 2024, il sorteggio: Sinner al secondo turno con Cachin o un qualificato. Berrettini-Murray all’esordio

Miami, 18 marzo 2024 – Con Novak Djokovic grande assente, il Masters 1000 di Miami si profila come un nuovo duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Un duello che si svolgerà a distanza dato che un'eventuale rivincita della semifinale di Indian Wells si potrà eventualmente vedere solo al match decisivo, con ancora Daniil Medvedev come possibile insidia. Il russo campione uscente è finito nella parte del tabellone dell'azzurro e quindi i due finalisti dell'Open d'Australia potrebbero affrontarsi in semifinale.

Il sorteggio del torneo al via mercoledì non ha riservato grandi sorprese. Sinner entrerà in campo al secondo turno e avrà di fronte il vincente della partita tra Cachin e un qualificato. Procedendo nel torneo, il numero 3 al mondo potrebbe incontrare Paul o Tiafoe negli ottavi e Tsitsipas o Rublev nei quarti.

Quanto agli altri azzurri, c'è attesa per rivedere Matteo Berrettini, arrivato in finale a Phoenix dopo sette mesi di stop. Il romano se la vedrà all'esordio con l'ex numero 1 Andy Murray, il britannico che ha come principale obiettivo di tornare a vivere l'esperienza olimpica, un desiderio che lo accomuna a Djokovic, il quale ha spiegato la sua rinuncia al torneo in Florida con la volontà di concentrarsi a 38 anni sugli slam e sui Giochi di Parigi.

Il primo incontro non sarà sul velluto per tutti gli altri italiani iscritti. Lorenzo Musetti incrocerà al via il russo Safiullin o un qualificato. Matteo Arnaldi se la vedrà con Arthur Fils, Lorenzo Sonego con Dan Evans. Luciano Darderi avrà di fronte il canadese Denis Shapovalov mentre Flavio Cobolli troverà un avversario che arriva dalle qualificazioni.