Torneo di Buenos Aires, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano in doppio

Buenos Aires, 18 febbraio 2024 - Vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell'"IEB+ Argentina Open", torneo Atp 250 di Buenos Aires.

Nella finale del secondo appuntamento del Golden Swing sulla terra battuta sudamericana, il 38enne di Budrio e il 28enne torinese, terzi favoriti del seeding, hanno battuto la coppia numero uno del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, con il punteggio di 6-2 7-6 (6). Bolelli e Vavassori erano stati finalisti all'Australian Open, superati in finale dal duo composto dall'indiano Rohan Bopanna e all'australiano Matthew Ebden 7-6, 7-5.

Una soddisfazione per Vavassori, n.152 del ranking, che aveva mancato nel singolo la sua prima semifinale in carriera, piegato 7-6(1) 6-1 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica.

Curiosità: Vavassori e Bolelli dopodomani troveranno di fronte ancora Granollers e Zeballos nel primo turno (sono gli ottavi di finale) del torneo di Rio de Janeiro (Atp 500), in cui la coppia spagnolo-argentina è testa di serie numero 2.