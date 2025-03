0-0 tra Bolivia e Uruguay, Argentina ai Mondiali 2026

L'Argentina, in testa al girone sudamericano, si é qualificata al Mondiale 2026 ancor prima di scendere in campo nelle prossime ore contro il Brasile, dopo il pareggio (0-0) tra Bolivia e Uruguay. Con 28 punti in 13 giornate, l'Argentina, campione del mondo in carica, ne ha 14 di vantaggio sulla Bolivia, che occupa il settimo posto quando le restano solo quattro partite da giocare. Le prime sei del girone ottengono la qualificazione diretta.