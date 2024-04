1-0 alla Fiorentina, la Juve torna a vincere in campionato

E' ancora convalescente, ma intanto la Juve conquista la seconda vittoria di fila senza subire gol. Dopo il 2-0 alla Lazio in coppa Italia, ecco il bis in campionato: l'1-0 è firmato Gatti, poi ci sono altre tre reti annullate dal Var. Tutto questo è nel primo tempo, ma nell'ultima mezz'ora è una sofferenza unica, con la Fiorentina che sfiora il pari in più occasioni e colpisce anche una traversa con Gonzalez. Così alla fine la squadra di Allegri soffre ma torna a vincere anche in campionato dopo 42 giorni, e sabato prossimo ci sarà il derby contro il Toro per confermare che il peggio è passato. Italiano, invece, è alla quarta gara di fila senza successi e ora è scivolato al decimo posto, con la corsa all'Europa in salita pur con una gara da recuperare.