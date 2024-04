1-0 alla Lazio, la Roma vince il derby

La Roma batte la Lazio 1-0 e torna a vincere il derby grazie ad un gol di Mancini nel finale del primo tempo. Fa festa Daniele De Rossi che vince il suo primo derby da allenatore. Nella ripresa Tudor cambia la sua Lazio:fuori Romagnoli, Isaksen e Immobile, dentro Patric, Pedro e Castellanos. Una mossa che però non da molti frutti. I giallorossi vanno vicini al raddoppio, ma El Shaarawy innescato da Lukaku calcia sul palo. Kamada segna, ma è in fuorigioco ed il gol viene annullato. Con questa vittoria la Roma consolida il quinto posto La Roma consolida il quinto posto. Nel finale si rivede in campo Abraham dopo il lungo stop: l'ultima partita dell'attaccante inglese era datata 4 giugno 2023, quando si fece male contro lo Spezia.