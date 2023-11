126 anni di leggenda, il compleanno della Juve

Oggi la Juventus festeggia 126 anni di vita. "Chiudete per qualche secondo gli occhi. Immaginate cosa significhi centoventisei anni di leggenda del calcio italiano" si legge nella lunga nota del club per celebrare il compleanno. "Provate a riavvolgere il nastro, lasciandovi avvolgere da qualche grande emozione che avete vissuto in prima persona, o che magari avete letto in qualche libro di storia del nostro magnifico sport - si legge nel comunicato - (...) e adesso riaprite pure gli occhi: oggi è il compleanno del motivo di tutto questo, del motivo per cui ogni volta, quella magia si rinnova come se fosse la prima. Oggi è il compleanno della Juventus. Buona festa a tutti noi'.