15 atleti per gli Europei di Pallanuoto, la scelta di Campagna

L'Italia della pallanuoto a caccia di un posto a Parigi 2024. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati per gli Europei di pallanuoto, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria, in Croazia. La rassegna, originariamente prevista in Israele, assegnerà il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 alla migliore nazione non ancora qualificata. Campagna ha deciso di confermare in blocco il gruppo già visto all'opera agli scorsi Mondiali di Fukuoka: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali