187 interventi nel Mezzogiorno, Abodi conferma il completamento

"Iniziano a dare i loro frutti le risorse della terza linea d'intervento del PNRR, nell'ambito della Missione 5, Investimento 3.1 'Sport e Inclusione sociale', finalizzate alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l'applicazione di nuove tecnologie, per promuovere la pratica sportiva libera e destinate unicamente ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno con popolazione residente fino a 10.000 abitanti sprovvisti di playground pubblici". Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in una nota. "Un significativo contributo all'obiettivo del Governo dello "sport per tutti e di tutti" che si consolida con il recente ingresso dello Sport in Costituzione all'articolo 33.La misura, resa operativa il 9 marzo 2023, ha riscosso ampia partecipazione: oltre il 75% dei comuni potenzialmente beneficiari ha risposto positivamente, sottoscrivendo nei termini le necessarie 'Obbligazioni giuridicamente vincolanti'. Parliamo di un finanziamento di oltre 43 milioni di euro a favore di un totale di 1.569 Comuni ammessi a beneficio: 218 in Abruzzo, 96 in Basilicata, 316 in Calabria, 343 in Campania, 103 in Molise, 96 in Puglia, 169 in Sardegna, 228 in Sicilia. Ad oggi sono già stati completati 187 interventi", ha concluso il ministro.