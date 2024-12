6-1 al Cesena, l'Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia

L'Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia. Tutto facile per la capolista della Serie A che travolge il Cesena 6-1: il vantaggio al 4' con Zappacosta, il raddoppio all'8' firmato da De Ketelaere C. 8', al 27' Samardzic porta i nerazzurri sul 3-0. Al 35' il poker ancora con De Katelaere. Nella ripresa (9') a segno Brescianini, spazio per la doppietta anche per Samardzic (26'). Di Ceesay il gol della bandiera per il Cesena (45'). La squadra di Gasperini al prossimo turno trova il Bologna.