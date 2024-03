6 Nazioni: Lamaro, dobbiamo ancora guadagnarci il rispetto

"E' il miglior torneo della nostra storia con due vittorie e un pareggio. Avremmo potuto ottenerne tre, se non fosse stato per un piccolissimo dettaglio". Così il capitano azzurro Michele Lamaro, parlando a Sky Sport, dopo il successo dell'Italia a Cardiff, contro il Galles. "Abbiamo sempre controllato questa partita - ha aggiunto - anche se nel secondo tempo è stata più complicata. La cosa bella è che abbiamo sfruttato tutte le occasioni per fare punti, è il segno di una grande squadra". Un risultato che, ha assicurato Lamaro, non cambia l'approccio: "Teniamo i piedi per terra e rimaniamo umili, siamo ancora noi a doverci guadagnare il rispetto delle altre squadre".