A Madrid possibile derby Sinner-Sonego al 2o turno

Sulla terra battuta di Madrid Jannik Sinner sarà il primo italiano testa di serie numero 1 in un Masters 1000 dal 1990, anno in cui questi tornei sono stati inseriti nel calendario dell'Atp Tour. E' stato sorteggiato il tabellone maschile e Sinner, attuale n.2 del mondo, giocherà a Madrid per la terza volta in carriera. L'altoatesino potrebbe iniziare il suo percorso, che partirà direttamente al secondo turno, contro Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 52 del mondo, non ha mai passato un turno nelle due precedenti partecipazioni a Madrid e debutterà contro un qualificato. Nel primo quarto anche Flavio Cobolli (n.64 Atp). Il romano giocherà al primo turno contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.89), che l'ha sconfitto in entrambi i precedenti confronti diretti l'anno scorso, al Sardegna Open e al Piemonte Open. Tra le teste di serie rientra Lorenzo Musetti, numero 29 del mondo. A Madrid il suo miglior risultato resta l'ottavo di finale del 2022. Il carrarino debutterà al secondo turno contro Roman Safiullin o Thiago Seyboth Wild. Possibile scontro, poi, al terzo turno, contro Carlos Alcaraz, campione in carica e testa di serie numero 2. Non fortunatissimo il sorteggio di Matteo Arnaldi. Il sanremese sfida l'australiano Christopher O'Connell: chi vince sarà il primo avversario di Daniil Medvedev.