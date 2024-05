A Parigi Sinner parte con Eubanks, subito Nadal-Zverev

Comincia dall'americano Christopher Eubanks, n. 43 del mondo, il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Il sorteggio del tabellone maschile dello Slam parigino ha riservato all'azzurro, n. 2 del mondo, la parte bassa come da seeding. Al primo turno, incrocio brivido per Rafa Nadal, che incontrerà il tedesco Alexander Zverev, appena vittorioso a Roma. Da questa parte del tabellone la semifinale probabile è contro il n.1, Nova Djokovic, mentre dalla parte di Sinner sarebbe contro Carlos Alcaraz. Per il resto, nella parte alta Fabio Fognini pesca l'olandese Van de Zandschulp e Lorenzo Musetti il colombiano Galan. Scendendo nel tabellone Darderi affronterà l'australiano Hijikata, Cobolli un qualificato. Quindi per gli italiani un terzetto di francesi: Nardi contro A.Muller, Arnaldi contro Fils e Sonego contro Humbert.