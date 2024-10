A segno Pasalic e Retegui, l'Atalanta vince anche a Venezia

L'Atalanta non si ferma e batte il Venezia 2-0. La squadra di Gasperini conquista tre punti d'oro in trasferta: al Penzo decidono le reti di Pasalic, a segno al 9' del primo tempo: in avvio di ripresa (1') il raddoppio è firmato da Retegui. Il Venezia di Di Francesco resta in fondo alla classifica, fermo a 4 punti, alla sesta sconfitta in campionato.