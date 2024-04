Abodi 'Errigo e Tamberi portabandiera saranno all'altezza'

"Faccio il mio in bocca al lupo perché è un'esperienza straordinaria, un onore enorme rappresentare l'intera nazione. Sono convinto che siano due portabandiera all'altezza del compito e dell'onore di portarla in una manifestazione come l'Olimpiade. Immagino ci sia stato anche qualcun'altro a coltivare questo sogno e questo fa capire quanto tutti teniamo al nostro simbolo e sono convinto che ci ritroveremo sempre intorno alla bandiera, chiunque sarà a portarla". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "OnePeopleOnePlanet", commenta all'ANSA la scelta di nominare la fiorettista azzurra, Arianna Errigo e l'altista Gianmarco Tamberi portabandiera per le Olimpiadi di Parigi2024. Poi, sulla manifestazione, Abodi sottolinea come "l'obiettivo è quello di far vedere di cosa siamo capaci con onore, lealtà e correttezza raccogliendo il frutto di 4 anni di impegni e sacrifici da parte di tutto il sistema olimpico e paralimpico che si ritrova al cospetto del mondo. Mi auguro che lo sport possa riprendere la sua funzione diplomatica che ha perso negli ultimi due anni per quello che la guerra sta determinando, un contesto totalmente lontano da tutti quelli che sono i valori sportivi", conclude il ministro.