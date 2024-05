Abodi, lo sport attualmente non è un beneficio collettivo

"C'è un valore dello sport riconosciuto, sia sociale che educativo. Lo abbiamo detto nelle scuole: il valore riconosciuto, per trasformarsi in diritto, deve essere messo in pratica e la scuola è il luogo giusto. Deve poter essere un beneficio collettivo e comunitario, attualmente non lo è": lo dice Andrea Abodi ministro dello sport e dei giovani, intervenendo a 'Sky Inclusion Day' giornata dedicata all'inclusione organizzata da Sky al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. "Se 13mila scuole su 25mila non hanno la palestra, un motivo c'è. Se si fanno solo due ore di educazione fisica a settimana - sottolinea Abodi -, un motivo c'è. E' un percorso lungo di cui non vedremo l'approdo, ma l'importante è iniziare. Sarà un percorso a staffetta. Il salto di qualità lo faremo quando contrasteremo la sedentarietà, con tutte le sue devianze. E' l'impegno che prendiamo insieme".