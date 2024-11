Abodi 'meravigliosa Italia sul tetto del mondo

"Meravigliosa Italia sul tetto del Mondo!". É il commento su X del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la vittoria in Coppa Davis della nazionale italiana. "Le Azzurre, gli Azzurri, che Squadra! Quattro giorni fa la Bille Jean King Cup e oggi un'altra Davis! - aggiunge - Straordinari successi frutto di talento, capacità di allenarlo, voglia di migliorare, insieme! Non ci si abitua all'emozione, sempre un colpo al cuore!".