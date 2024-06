Abodi 'Sinner esempio, riesce a consacrare eccellenza sportiva'

"Al di là del fatto che essere il primo al mondo è un fatto di orgoglio nazionale, è la prima volta nella storia del tennis italiano, ma è la normalità, la semplicità, la sincerità, l'umanità, la gentilezza, l'educazione. Tutti elementi messi assieme con i quali lui riesce a consacrare l'eccellenza sportiva. Io penso che di esempi lo sport ne metta a disposizione tanti e la società civile deve saperlo utilizzare bene". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Mediterraneo da remare" torna sul risultato di Jannik Sinner, diventato il primo italiano a salire al numero uno della classifica ATP. Poi Abodi ha sottolineato come il risultato sia "importante nella misura in cui lui ha sdrammatizzato questo evento eccezionale e l'ha reso normale. E' felice di essere il numero uno al mondo, ma ha detto in fondo che è solo un numero e comunque non cambierà. Mi auguro di rimanere il ragazzo semplice che sono sempre stato e se anche non dovessi vincere le prossime partite non ho l'ansia da prestazione. Io penso che questo sia il messaggio più forte", conclude.