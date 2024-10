Abodi 'Sinner ha dimostrato sua innocenza, persona trasparente'

"Sinner ha dimostrato la sua innocenza. L'organismo che si occupa di antidoping all'interno del sistema tennistico lo ha certificato, confermandolo nuovamente proprio ieri. Mi auguro che la Wada, al di là degli aspetti formali forse quasi dovuti, arrivi alle medesime conclusioni". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in un'intervista trasmessa a Comolake, commentando il caso doping di Jannik Sinner, assolto dall'International Tennis Integrity Agency (Itia). "Yannik - ha proseguito Abodi - è di una trasparenza cristallina, assoluta, ha fatto una scelta anche corretta di allontanare delle persone che evidentemente avevano tradito la sua fiducia. Stiamo parlando di una presenza infinitesimale di sostanze che non determinano assolutamente nulla. Io credo che tutto questo verrà tenuto in conto".