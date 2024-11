Abodi 'sostenere lo sport perché é difesa immunitaria sociale'

"Lo sport è una straordinaria difesa immunitaria sociale e come tale va sostenuto, rafforzato e promosso. È uno strumento di inclusione e coesione sociale per le singole nazioni e per l'Europa tutta". Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi partecipando a Bruxelles al Consiglio EYCS nella sessione dedicata ai Ministri UE per lo sport. "È fondamentale - ha proseguito Abodi - sostenere il ruolo cruciale che lo sport può e deve rivestire nel contrasto alla sedentarietà e alla solitudine, che non possono trovare una risposta nella dimensione digitale, soprattutto per i più giovani". Il Ministro ha poi ricordato il riconoscimento costituzionale dell'attività sportiva che il Parlamento italiano ha assicurato poco più di un anno fa, invitando gli altri Stati membri a seguire l'esempio dell'Italia. Per Abodi"lo sport è una componente che qualifica l'economia sociale di una nazione ed è quindi essenziale misurarne l'impatto e disporre di dati comparabili tra gli Stati membri per orientare le politiche pubbliche a livello nazionale ed europeo". Il Ministro ha assicurato, inoltre, che l'Italia contribuirà sempre più attivamente al coordinamento e alla promozione di politiche pubbliche europee per contrastare efficacemente la piaga del doping nello sport, così come, su altri piani, le economie criminali che sfruttano lo sport attraverso la pirateria audiovisiva e la manipolazione dei risultati degli eventi sportivi. Il Governo italiano chiederà di dedicare la prossima sessione dei lavori del tavolo europeo proprio a queste tematiche.