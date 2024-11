Abodi 'sullo sport collaborare per interesse comune'

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha incontrato la Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. L'appuntamento è servito per presentare le azioni del Governo a sostegno dell'attività sportiva e fisica su tutto il territorio nazionale. "La collaborazione strutturale, sistemica e sistematica con le Regioni e gli enti locali è la chiave per servire l'interesse comune. Quello che stiamo facendo come Governo è affiancare l'impegno dei territori provando, anche nell'ambito della gestione delle risorse pubbliche, di metterle a sistema piuttosto che parcellizzarle. Dobbiamo puntare al cofinanziamento non nella concorrenza tra le istituzioni, ma per concorrere alla diffusione dello sport", le parole di Abodi. Insieme al ministro Abodi, presenti anche il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, e il presidente dell'istituto per il credito sportivo e culturale, Beniamino Quintieri. Focus particolare è stato riservato da Sport e Salute al Censimento Nazionale degli impianti sportivi, strumento che permetterà di avere una mappatura dettagliata dell'offerta di impiantistica sportiva nel Paese. "Il censimento - ha sottolineato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute - è uno strumento fondamentale per la pianificazione delle politiche di promozione e di sviluppo dello sport, perché permette di avere una fotografia nitida dell'esistente, grazie alla quale sviluppare un piano regolatore nazionale dell'impiantistica sportiva e quindi prevedere azioni e investimenti sulla base delle reali esigenze di ogni singolo territorio". Per le opportunità di accesso al credito, invece, Quintieri ha sottolineato come bisogna "lavorare per migliorare il benessere dei territori e delle comunità con interventi sostenibili e dall'alto valore sociale. Attraverso il bando Sport Missione Comune forniamo supporto concreto a Regioni, Province e Comuni grazie ai mutui agevolati con abbattimento totale dei tassi d'interesse per la costruzione e riqualificazione degli impianti sportivi".