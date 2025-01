Addio ad Agnes Keleti, la campionessa olimpica più anziana del mondo

E' morta a Budapest Agnes Keleti, la campionessa olimpica più anziana del mondo. Ricoverata in ospedale la settimana scorsa con una polmonite, l'ex ginnasta avrebbe compiuto 104 anni il prossimo 9 gennaio ed è stata protagonista di una vita straordinaria.

Nata in una famiglia ebrea ungherese, nonostante l'occupazione nazista riuscì a sfuggire all'Olocausto e dopo la guerra divenne una delle stelle della ginnastica mondiale, vincendo dieci medaglie olimpiche, di cui cinque d'oro, tra Helsinki 1952 e Melbourne 1956, e tre mondiali.

Dopo i Giochi in Australia non tornò in Ungheria dove l'Unione Sovietica aveva soffocato la rivoluzione e ottenne asilo politico nel Paese prima di trasferirsi in Israele nel 1957. Solo dieci anni fa, decise di tornare nella sua Ungheria.