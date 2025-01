Addio ad Aldo Agroppi, icona del calcio italiano e del Perugia

E' morto all'età di 80 anni Aldo Agroppi, calciatore e allenatore tra i più noti del mondo del calcio italiano. Lo si apprende dal Perugia, una delle sue squadre, che ha pubblicato una nota di cordoglio sul suo sito. Con la quale "si unisce al dolore del calcio italiano".

Agroppi infatti "oltre ad aver legato la sua carriera ai colori del Torino ha vestito, tra le varie squadre, anche la maglia biancorossa nella stagione '75-'76 in serie A". "Con i grifoni - prosegue la nota - conduce altri due buoni campionati in massima serie, vestendo varie volte anche la fascia di capitano prima di ritirarsi dal calcio giocato alla fine del torneo '76-'77. Da allenatore, dopo aver guidato alcune squadre giovanili biancorosse, torna in prima squadra prima nella stagione '82-'83 e a seguire nell''84-'85 raggiungendo il quarto posto perdendo coi biancorossi una sola partita, tuttora un primato per la Serie B, e restando in corsa per la promozione in massima serie fino all'ultima giornata, mancandola per un solo punto. Il club porge le più sentite condoglianze alla famiglia".