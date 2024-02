Agente di Pogba, 'Paul sarebbe pronto a giocare domani'

"Pogba potrebbe tornare in campo domani: è pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente": a 'Cronache di Spogliatoio', nota pagina Instagram, Rafaela Pimenta racconta il periodo che sta vivendo il calciatore della Juventus, sospeso per doping e in attesa del processo. "A volte gli dico: 'Facciamo qualcos'altro?', e lui si arrabbia, mi dice: 'Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato' - il retroscena svelato dall'agente del francese - e ovviamente è un momento difficile e da superare, ma lo digerisce e va avanti: non si è comportato in modo irresponsabile, si sta allenando sapendo di dover essere pronto".