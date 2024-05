Agenzia Governo:Abodi,'giovedì incontro con Coni,Figc,Fip'

Si terra' giovedi' alle 15.30 l'incontro tra Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, e i vertici dello sport per palare del progetto del governo per la costituzione di un'autorità di controllo delle gestione finanziaria dei club professionistici. Lo annuncia una nota del ministro. All'incontro sono stati invitati i presidenti del Coni, della Figc e della Fip, Giovanni Malago', Gabriele Gravina e Giannio Petrucci, il presidente della Lega di serie A, Casini, e le componenti