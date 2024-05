Al Foro Italico stand 'Sport è salute' per check up gratuiti

Un braccialetto, una racchetta e uno schermo. Bastano 5 minuti per conoscere il proprio stato di salute. Benessere e corretti stili di vita sempre più protagonisti agli Internazionali di Roma. Sport e Salute tenendo fede al suo nome l'ha trasformato in un claim con la semplice aggiunta di un accento: Sport è salute. Uno dei punti cardinali della missione della società dello Stato proprietaria del Foro Italico e organizzatrice, insieme alla Fitp, del torneo romano. Prenderà il via proprio agli Internazionali questo nuovo format che poi sarà ripetuto, seppur declinato in maniera diversa, per tutti gli altri eventi che organizza Sport e Salute. "In natura tutto si muove. Il movimento è il principio fondamentale della vita. Lo sport è movimento e dunque, per la proprietà transitiva, fare sport è nell'essenza della vita. Durante il movimento spazio e tempo si toccano e si fondono in un solo istante creando energia. Energia positiva nel caso dello sport. Endorfine benefiche per mente e corpo. Sport è Salute" ha sottolineato l'amministratore delegato, Diego Nepi Molineris. Basterà scansionare un Qr Code e compilare il form sull'apposita pagina per prendere parte all'esperienza. All'interno dello stand (posto nei pressi della Grand Stand Arena) il personale dedicato consegnerà un braccialetto che misura alcuni parametri vitali come il battito cardiaco e la pressione arteriosa. Una prima misurazione a riposo, poi via a due minuti intensi di tennis davanti ad un mega schermo virtuale. Alla fine del mini-game il braccialetto registrerà nuovamente i parametri che saranno confrontati con quelli a riposo e ogni partecipante riceverà una scheda. Allo stand verrà fatta anche informativa sui temi della salute, corretta alimentazione e prevenzione da parte di medici.