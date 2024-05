Al via vertice su Agenzia governo tra Abodi, calcio e basket

É cominciato poco dopo le 15.30 il vertice negli uffici vicino il Quirinale del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sull'agenzia governativa che dovrebbe sostituire la Covisoc nel controllo dei conti delle società professionistiche. A partecipare il mondo del calcio e quello del basket, accompagnati dal n.1 del Coni, Giovanni Malagò. Per la Federcalcio c'è il presidente, Gabriele Gravina, e i massimi esponenti delle componenti federali. Da Lorenzo Casini (presidente di Lega A) a Mauro Balata (presidente della Lega di B), passando per Matteo Marani (presidente della C), Giancarlo Abete (n.1 della Lnd), Carlo Pacifici (n.1 Aia), Pierluigi Vossi (vicepresidente vicario dell'assoallenatori). Per la pallacanestro presenti i presidenti di Fip e Lba, Gianni Petrucci e Umberto Gandini.