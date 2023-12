Albero delle Olimpiadi 2026 illuminato in Duomo a Milano

L'albero di Natale in piazza Duomo quest'anno è dedicato ai giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Questo pomeriggio, con la sua accensione, il Comune di Milano e il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi 2026 hanno dato avvio simbolicamente alle celebrazioni delle festività in città. Alla cerimonia di accensione dell'albero, realizzato anche grazie al supporto e al coinvolgimento di Esselunga, sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, la presidente esecutiva di Esselunga, Marina Caprotti, e l'ad del Comitato organizzatore, Andrea Varnier. L'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, un abete del Caucaso proveniente dalla provincia di Varese, accoglie alla base una hall of fame per omaggiare i 221 medagliati italiani nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali. A decorare i 28 metri d'altezza dell'albero, illuminato dalle luci ambrate di circa 100mila microled, ci sono circa 300 sfere natalizie argentee e rosse che si intrecciano con medaglie decorative d'oro, d'argento e di bronzo: un omaggio alle imprese delle campionesse e dei campioni italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. A seguito dell'accensione dell'abete di piazza Duomo, si sono accesi anche gli altri alberi che quest'anno danno forma al 'Natale degli Alberi', il concept nato da un'idea di Marco Balich e donato alla Fondazione Bracco al Comune.